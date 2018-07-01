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Поветкин подерется с Джошуа на «Уэмбли»

Вчера, 16:07
Поветкин подерется с Джошуа на «Уэмбли»
Александр Поветкин проведет бой с британцем Энтони Джошуа, владеющим чемпионским поясом WBA, WBO и IBF. Об этом в Twitter сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский. «Официально подтверждаем бой Джошуа — Поветкин в Лондоне на "Уэмбли" 22 сентября! Крутейший будет бой!» — написал Рябинский. Поветкин — обязательный претендент на титул WBA. Этой весной организация обязала Джошуа начать переговоры о бое с россиянином, в ином случае он мог лишиться чемпионского пояса. В активе 28-летнего Джошуа 21 победа в 21 бою. 38-летний россиянин провел 35 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 34 победы и потерпел одно поражение — от украинца Владимира Кличко.

 

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