Трагедия на курском водоёме унесла жизнь 17-летнего юноши
Сегодня, 12:36
Накануне в Курской области случилась трагедия, унёсшая жизнь 17-летнего юноши. В посёлке 1-ое Курасово Курского района юноша и его 14-летний друг пошли купаться на местный пруд. По версии следствия, ребята поспорили о возможности переплыть водоём. К сожалению, одному из них это сделать не удалось. Добавим, это уже 18-я гибель на воде на курских водоемах с начала купального сезона. Областные власти уже распорядились увеличить количество оперативных групп, контролирующих места массового отдыха людей на водоемах, а также повысить периодичность рейдов. Основная причина несчастных случаев — купание на так называемых «диких» пляжах, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Глава региона призвал установить в таких зонах стенды, содержащие сведения об утонувших людях. Курянам напоминают – отдых на необорудованных территориях опасен. Необходимо соблюдать правила поведения на воде, не плавать после употребления спиртного и не оставлять детей без присмотра.