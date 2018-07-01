19 июля в Курск приедет «Поезд памяти»

Сегодня вечером с Курского вокзала Москвы отправится «Поезд Памяти». В честь 75-летия Победы на Курской дуге он проследует по местам боевой славы. На карте маршрута - Белгород, Прохоровка, Курск, Орёл. Среди 180-ти пассажиров - ветераны Великой Отечественной войны, Курской битвы и ветераны труда железнодорожного транспорта России. В поезде работает выставка уникальных фотографий. Познакомиться с ними могут не только пассажиры, но и встречающие их жители регионов. Участники акции посетят музеи, мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги». В Курск «Поезд памяти» приедет 19-го июля.