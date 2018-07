"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем «RainySummerDiscoMix-2018».

Плей-лист:

1. Kalax - Not Alone (feat. Player One) ‘2018

2. Parcels - Tieduprightnow ‘2018

3. Henry Saiz & Band - Ghosts (Aux Tha Masterfader Street Dance Mix) ‘2018

4. Fockewulf 190 - Body Heat (Vocal) ‘1984

5. Jean Tonique - The Party (feat. Dabeull) ‘2018

6. Tuxedo (Feat. Zapp) – Shy ‘2018

7. Beca - In Deep Love (Caller Remix) ‘2018

8. Beck - Up All Night (Oliver Remix) ‘2018

9. I Know The Chief - Saudade ‘2018

10. SSION - Heaven Is My Thing Again ‘2018

11. Louis La Roche & Mylo - Lovers ‘2018

12. Fabich & Jafunk - Back to Life (feat. FHAT) ‘2018

13. Al Sunny - Open up Your Eyes (Patchworks Disco Remix) ‘2018

14. Seamus Haji - Last Night A DJ Saved My Life (Dr Packer Remix) ‘2018

15. LA Riots feat. Great Good Fine OK - Real Love ‘2017

16. Yuksek & JD Samson - Don't Even Try ‘2018

17. Blende - Do You Remember (feat. Mickael Karkousse) (Extended Mix) ‘2018

18. Tube & Berger - LUCKY SHOT ‘2017

19. Funk Horse - Biscuit (Rafal Michal Remix) ‘2018

20. Kraak & Smaak - Keep It Together (feat. Luxxury) ‘2018

21. !!! - Our Love (U Can Get) ‘2017

22. Oliver - Endless Conversation ‘2018

23. The Supermen Lovers, Igor, Natty Fensie – Vodka ‘2018

24. Frau Mai - Ты Из Другой Вселенной '2018

25. WRLD - Hang Up (feat. Savoi) ‘2018

26. Chromeo - Count Me Out ‘2018

27. Stevie Wonder - Superstition (The Beatangers Remix) ‘2018

28. Babert, Dinero & Ivan Jack - Happiness ‘2018

29. Italoconnection & Francesca Gastaldi - Humanize (Italoconnection Disco Mix) ‘2018

30. Xinobi – Far Away Place (Tensnake Remix) ‘2018

31. The Juan MacLean - What Do You Feel Free About? ‘2018

32. The Midnight - Kick Drums & Red Wine (Dezza Remix) ‘2017