Более 110 курян предпенсионного возраста открыли свое дело

В 2018-м в службу занятости обратилось порядка 1300 человек предпенсионного возраста, мужчин и женщин – практически поровну. Как рассказали в региональном комитете по труду и занятости населения, почти 300 из них нашли работу по душе. Другие решили пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование. Таких "учеников" готовят по 16 специальностям. Это охранник, оператор котельной, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, медсестра, швея, социальный работник и другие. Самой востребованной услугой службы занятости для курян предпенсионного возраста остается помощь в открытии собственного дела. За полгода ей воспользовались более 110 человек старше 50 лет. Специалисты помогают им с разъяснением законодательства, написанием бизнес-плана, а единовременную финансовую помощь из областного бюджета они получают на конкурсной основе. Например, житель Курчатовского района открыл производство сырого коровьего молока, а житель Дмитриевского района занялся развитием пчеловодства.



