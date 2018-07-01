В электронном кабинете Пенсионного фонда открыты новые сервисы

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги назначается Героям России и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.

Пенсионный фонд ежегодно принимает порядка 2,6 тыс. заявлений о назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также около 0,7 тыс. заявлений о назначении выплаты за выдающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии сегодня получают 41 тыс. бывших пилотов и других членов летных экипажей, а также 60 тыс. вышедших на пенсию работников угольной отрасли. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется 18 тыс. человек.

Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда собраны на едином портале es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации, esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные сервисы ПФР также доступны через бесплатное мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android.