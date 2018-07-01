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Сегодня в Курске побывают "Ночные волки"

Вчера, 08:03
Сегодня в Курске побывают
Сегодня Курск посетят участники мотопробега по Городам воинской славы «Никто не забыт, ничто не забыто», он посвящен 75-летию Победы в Курской битве.
Мотопробег по маршруту Дмитров – Фатежский район – Поныровский район – Золотухинский район –  Курск – Прохоровский район Белгородской области  – Белгород проходит по инициативе Сергея Горшенёва - президента отделения мотоклуба «Ночные волки» подмосковного города Дмитров. В пробеге принимают участие 25 человек на 15 мотоциклах и 5 автомобилях. В Золотухинском районе их встретят члены курского мотоклуба «Мустанги».
Сегодня в 17.30 на мемориальном комплексе «Курская дуга» состоится торжественная церемония возложения цветов и  венков к Вечному огню. Также участники мотопробега посетят Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны, Знаменский собор и Мемориал «Жертвам фашизма» в парке «Солянка».

 

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