Сегодня в Курске побывают "Ночные волки"

Сегодня Курск посетят участники мотопробега по Городам воинской славы «Никто не забыт, ничто не забыто», он посвящен 75-летию Победы в Курской битве.

Мотопробег по маршруту Дмитров – Фатежский район – Поныровский район – Золотухинский район – Курск – Прохоровский район Белгородской области – Белгород проходит по инициативе Сергея Горшенёва - президента отделения мотоклуба «Ночные волки» подмосковного города Дмитров. В пробеге принимают участие 25 человек на 15 мотоциклах и 5 автомобилях. В Золотухинском районе их встретят члены курского мотоклуба «Мустанги».

Сегодня в 17.30 на мемориальном комплексе «Курская дуга» состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Также участники мотопробега посетят Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны, Знаменский собор и Мемориал «Жертвам фашизма» в парке «Солянка».



