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Бойцы студотряда «Энергетик», работающие на объектах Курскэнерго, провели около 1000 обходов абонентов частного сектора

19 июля 2018
Бойцы студотряда «Энергетик», работающие на объектах Курскэнерго, провели около 1000 обходов абонентов частного сектора
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжается  пятый трудовой сезон студенческого отряда «Энергетик». Среди бойцов студотряда – учащиеся Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Рыльского авиационного технического колледжа – ФГБ ОУВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» и Льговского филиала ОБОУ СП «Курский монтажный техникум». 
С начала июля, после  прохождения первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, 14 ребят приступили к работе по снятию показаний проборов учета электроэнергии. За две недели  под руководством опытных специалистов филиала они провели порядка 1000 обходов абонентов частного сектора. 
Для  студентов организована и культурная программа. Они побывали на экскурсии в доме-музее писателя Аркадия Гайдара. В ближайшие дни  ребята проведут   товарищеский матч по мини-футболу с командой Совета молодежи Курскэнерго. Помимо этого бойцы студотряда примут участие в проведении уроков по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях Курской области.  

 

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