Бойцы студотряда «Энергетик», работающие на объектах Курскэнерго, провели около 1000 обходов абонентов частного сектора

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжается пятый трудовой сезон студенческого отряда «Энергетик». Среди бойцов студотряда – учащиеся Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Рыльского авиационного технического колледжа – ФГБ ОУВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» и Льговского филиала ОБОУ СП «Курский монтажный техникум».

С начала июля, после прохождения первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, 14 ребят приступили к работе по снятию показаний проборов учета электроэнергии. За две недели под руководством опытных специалистов филиала они провели порядка 1000 обходов абонентов частного сектора.

Для студентов организована и культурная программа. Они побывали на экскурсии в доме-музее писателя Аркадия Гайдара. В ближайшие дни ребята проведут товарищеский матч по мини-футболу с командой Совета молодежи Курскэнерго. Помимо этого бойцы студотряда примут участие в проведении уроков по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях Курской области.



