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В Железногорске девушку травмировал брошенный с крыши многоэтажки кирпич

Вчера, 11:30
В Железногорске девушку травмировал брошенный с крыши многоэтажки кирпич

С травмой головы в больницу доставлена 17-летняя жительница Железногорска. В девушку попал кирпич, брошенный с крыши девятиэтажного дома. Этот случай произошел 17 июля около дома №43 по улице Ленина. Удар пришелся в голову, однако камень задел девушку по касательной. Пострадавшую госпитализировали. В ближайшие дни установят тяжесть нанесенного ей вреда. В отношении 19-летнего парня, который, по предварительным данным, и бросил кирпич с крыши, могут возбудить уголовное дело.

 

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