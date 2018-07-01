В Железногорске девушку травмировал брошенный с крыши многоэтажки кирпич

С травмой головы в больницу доставлена 17-летняя жительница Железногорска. В девушку попал кирпич, брошенный с крыши девятиэтажного дома. Этот случай произошел 17 июля около дома №43 по улице Ленина. Удар пришелся в голову, однако камень задел девушку по касательной. Пострадавшую госпитализировали. В ближайшие дни установят тяжесть нанесенного ей вреда. В отношении 19-летнего парня, который, по предварительным данным, и бросил кирпич с крыши, могут возбудить уголовное дело.