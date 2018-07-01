В Железногорске девушку травмировал брошенный с крыши многоэтажки кирпич
Вчера, 11:30
С
травмой головы в больницу доставлена 17-летняя жительница Железногорска. В
девушку попал кирпич, брошенный с крыши девятиэтажного дома. Этот случай
произошел 17 июля около дома №43 по улице Ленина. Удар пришелся в голову,
однако камень задел девушку по касательной. Пострадавшую госпитализировали. В
ближайшие дни установят тяжесть нанесенного ей вреда. В отношении 19-летнего
парня, который, по предварительным данным, и бросил кирпич с крыши, могут
возбудить уголовное дело.