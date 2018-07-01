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Оштрафованы организации, которые не взяли на работу инвалидов

Вчера, 12:26
Оштрафованы организации, которые не взяли на работу инвалидов
Не все организации Курска соблюдают требования законодательства о социальной защите инвалидов при предоставлении квоты для приема на работу. Как пояснили в прокуратуре, местное законодательство требует, чтобы размер квоты для инвалидов составлял 2 процента от численности работников организации, где трудятся от 35 до 100 человек. Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в службу занятости информацию о наличии вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе проверки прокуратура выявила 17 нарушений. В отношении 7 руководителей организаций возбудили административные дела. Виновных привлекли к ответственности: наказание варьировалось от предупреждения до штрафа в 5 тысяч рублей. Кроме того, прокурор  потребовал у работодателей устранить выявленные нарушения. 

 

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