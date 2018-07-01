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Завтра ограничат движение по Нижней Набережной

Вчера, 15:28
Завтра ограничат движение по Нижней Набережной
Завтра ограничат движение по Нижней Набережной. Как пояснили в мэрии Курска, с 8 утра до 9 вечера будет закрыт для автотранспорта участок улицы Нижняя Набережная от дома № 50 до улицы Володарского. Это связано с ремонтом тепловых сетей. 

 

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