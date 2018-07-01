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В Курск на соревнование съедутся дояры и косари

Вчера, 15:56
В Курск на соревнование съедутся дояры и косари
В начале августа Курск примет спортивные соревнования аграриев - XII Всероссийские летние сельские игры пройдут со 2 по 7 августа. Официальное открытие состоится 3 августа в 19 часов на стадионе «Трудовые резервы». Готовятся красочные церемонии открытия и закрытия: гостей ждут исторические реконструкции, концерт и фейерверк. Сам турнир будет весьма масштабным - в нем должны принять участие более 2 тысяч человек из 67 российских регионов. Главная особенность в том, что участники будут состязаться не только в классических видах спорта, но и участвовать в соревнованиях дояров, косарей и механизаторов. Для проведения этих игр в Курске оборудуют 12 спортивных и 15 жилых объектов.

 

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