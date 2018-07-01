В Курске прокуратура через суд добивается уличного освещения
Вчера, 10:35
Курская прокуратура ещё в прошлом году проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного и движения и, установила, что уровень освещённости некоторых городских улиц «не соответствует нормативам». Более того, на некоторых дорогах, освещение и вовсе отсутствует. В связи с этим ведомство осенью направило в городскую администрацию представление. Однако в мэрии устранять нарушения, которые создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, а также способны привести к ДТП и человеческим жертвам, не спешили. Теперь прокуратура обратилась в суд. Надзорное ведомство требует обязать комитет ЖКХ обеспечить нормативное состояние освещения улиц Курска. Напомним, ещё в прошлом году мэрия должна была провести полномасштабную экспертизу качества городского освещения с привлечением специалистов Всероссийского НИИ световых исследований им. Вавилова. Затем срок перенесли на лето этого года, но специалисты в наш город так и не приехали.