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В Курске прокуратура через суд добивается уличного освещения

Вчера, 10:35
В Курске прокуратура через суд добивается уличного освещения
Курская прокуратура ещё в прошлом году проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного и движения и, установила, что уровень освещённости некоторых городских улиц «не соответствует нормативам». Более того, на некоторых дорогах, освещение и вовсе отсутствует. В связи с этим ведомство осенью направило в городскую администрацию представление. Однако в мэрии устранять нарушения, которые создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, а также способны привести к ДТП и человеческим жертвам, не спешили. Теперь прокуратура обратилась в суд.  Надзорное ведомство требует обязать комитет ЖКХ обеспечить нормативное состояние освещения улиц Курска. Напомним, ещё в прошлом году мэрия должна была провести полномасштабную экспертизу качества городского освещения с привлечением специалистов Всероссийского НИИ световых исследований им. Вавилова. Затем срок перенесли на лето этого года, но специалисты в наш город так и не приехали.

 

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