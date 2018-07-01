Байкеры из Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» посетили места боевой славы Курской области. Свой выезд они приурочили к 75-летию Победы в Курской битве. Мотоциклисты побывали на мемориальных комплексах в Фатежском, Поныровском и Золотухинском районах, а также заехали в монастырь «Коренная пустынь». По словам участников мотопробега, это не просто путешествие, ведь поля сражений — лучший экскурсовод по прошлому. Гости почтили память погибших, возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Курская дуга», а затем отправились в сторону Прохоровки. Всего байкеры планируют проехать 750 км.