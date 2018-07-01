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Курскэнерго за полгода в рамках проводимой претензионно-исковой работы добилось снижения задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 184 млн рублей

Вчера, 19:27
Курскэнерго за полгода в рамках проводимой претензионно-исковой работы добилось снижения задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 184 млн рублей
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 6 месяцев 2018 года. В указанный период общая задолженность за услуги по передаче электроэнергии снизилась на 184 млн руб, в том числе просроченная  задолженности -  на 29 млн руб.  Взыскано пеней в размере 7,7 млн руб. С января по июнь включительно  по искам Курскэнерго вынесено 21 положительное судебное решение, получено исполнительных листов на сумму 25 млн рублей, из которых 24 млн рублей уже возвращено филиалу.
По состоянию на 1 июля 2018 года объем просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии контрагентов перед Курскэнерго  составил 539 млн рублей, в том числе  445 млн рублей. – мораторной задолженности, взыскиваемой в рамках процедуры банкротства.  Наибольшая прочая просроченная задолженность отмечена по следующим контрагентам: МУП «Горводоканал» (28 млн рублей), ООО «Региональная энергосбытовая компания» (22 млн рублей), АО «Курскоблводоканал» (13 млн рублей). Действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей Курской области, поскольку средства, полученные Курскэнерго за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие намерено продолжать работу, направленную на обеспечение безусловного исполнения потребителями своих договорных обязательств.

 

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