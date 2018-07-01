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Сегодня в Курске пройдёт очередная «Зона газона»

Сегодня, 08:03
Сегодня в Курске пройдёт очередная «Зона газона»
Сегодня в Детском парке на площади Перекальского состоится 12-й образовательный пикник «Зона газона». В этот раз акция пройдет в обновленном формате. Теперь тематические площадки пикника будут идти одна за другой, а не параллельно, как ранее. Как и прежде, посетить их смогут все желающие. На этот раз темой мероприятия будет стиль одежды «бохо». В парке пройдут выставки молодых художников, модные показы коллекции нарядов в данной стилистике, творческие выступления и номера в перерыве между площадками. Кульминацией вечера станет просмотр фильма «Табор уходит в небо», приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького, по произведениям которого он снят. Начало сбора гостей – в 18.00, начало пикника — в 18.30.

 

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