Водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими в Курске

26 июля в Курске на улице 1-я Щигровская произошло столкновение двух автомобилей "ВАЗ", которое спровоцировал водитель, лишенный права управления транспортными средствами. Как сообщает городское УГИБДД, авария произошла в 19:05, когда 18-летний водитель на ВАЗ 21099 ехал по ул. 1-я Щигровская в направлении ул.Союзная и напротив дома № 40 начал поворачивать налево, на 8-й Щигровский переулок. В него врезался ВАЗ 21093, который двигался позади в попутном направлении и решил именно в этот момент совершить обгон.Среди пострадавших - две 17-летние пассажирки автомобиля ВАЗ 21099, которых с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Оба водителя были трезвы, но в ходе оформления происшествия было установлено, что 24-летний парень, управлявший ВАЗом 21093 ранее был лишен водительских прав. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.