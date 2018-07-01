Курск благоустроят к юбилею Курской битвы

Областной центр начинают готовить к юбилею Курской битвы. Поучаствовать в процессе предлагается всем горожанам - с 3 августа объявлен месячник по благоустройству, в рамках которого пройдет целый ряд субботников.

- В общегородских субботниках примут участие коллективы администрации Курска и других органов власти, муниципальных предприятий и учреждений всех форм собственности, - поясняют в пресс-службе мэрии.

Администрация города обращается с просьбой к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с просьбой поучаствовать в благом деле и навести порядок на закрепленных территориях.

- Необходимо сообща убрать дворы и улицы, очистить от мусора газоны и скверы, - добавляют в муниципалитете. - Наведение порядка в преддверии празднования 75-летия Курской битвы позволит сделать наш город краше.

Завершится месячник по благоустройству 17 августа.



