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Курск благоустроят к юбилею Курской битвы

Вчера, 16:43
Курск благоустроят к юбилею Курской битвы
Областной центр начинают готовить к юбилею Курской битвы. Поучаствовать в процессе предлагается всем горожанам - с 3 августа объявлен месячник по благоустройству, в рамках которого пройдет целый ряд субботников.
- В общегородских субботниках примут участие коллективы администрации Курска и других органов власти, муниципальных предприятий и учреждений всех форм собственности, - поясняют в пресс-службе мэрии.
Администрация города обращается с просьбой к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с просьбой поучаствовать в благом деле и навести порядок на закрепленных территориях.
- Необходимо сообща убрать дворы и улицы, очистить от мусора газоны и скверы, - добавляют в муниципалитете. - Наведение порядка в преддверии празднования 75-летия Курской битвы позволит сделать наш город краше.
Завершится месячник по благоустройству 17 августа.

 

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