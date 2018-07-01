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В Курске открывается межрегиональная выставка к 75-летию Курской битвы

Сегодня, 19:13
В Курске открывается межрегиональная выставка к 75-летию Курской битвы
1 августа в 16:00 в Выставочном зале КТЦ «Звёздный» откроется межрегиональная выставка, посвящённая 75-летию Победы в Курской битве. Свои работы представят художники из Курска, Орла и Белгорода. Экспозиция посвящена героическому подвигу советских людей, совершенному в тылу и на полях сражений и воплощенному в творчестве непосредственных участников военных событий и наших современников. Всего будет представлено около сотни произведений живописи, графики, скульптуры, плаката и декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится до 27 августа.

 

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