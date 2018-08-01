В Курске юный мотоциклист без прав спровоцировал аварию и сломал ногу

В воскресенье, 5 августа в Курске несовершеннолетний мотоциклист без прав стал виновником аварии. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 22.55 на перекрёстке улиц Пучковка и Нижняя Казацкая. 15-летний подросток, двигаясь со стороны Кавказской поворачивал налево. При этом он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении. В результате мотоциклист с переломом ноги попал в больницу. Водитель легковушки был трезв. Ещё одна похожая авария произошла в этот же день в Медвенском районе. Около трёх часов по полудню на трассе вблизи села Любицкое 15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2106, сбил 10-летнего велосипедиста. После ДТП легковушка уехала с дороги в поле, а мальчик на велосипеде получил травмы. Ему потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям: не допускайте своих несовершеннолетних детей без права управления транспортными средствами к вождению!