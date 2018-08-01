поиск по сайту
 

В Курской области разыскивают мужчину, похитившего деньги

Вчера, 20:04
В Курской области разыскивают мужчину, похитившего деньги
Жительница Курчатова стала жертвой нового знакомого, которого она неосмотрительно пригласила к себе в гости.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России Курской области, потерпевшая познакомилась в интернете с 33-летним мужчиной. Они встретились, отправились в гости к девушке.
- После распития спиртных напитков гость стал требовать у хозяйки все имеющиеся у неё деньги, но узнав, что у неё нет наличных, отобрал банковскую карту и силой узнал пароль, - поясняют в пресс-службе региональной полиции.
Через некоторое время злоумышленник снял с карты все деньги.
Сообщается, что грабителя зовут Анатолий Михайлов. Его сейчас усиленно разыскивают стражи порядка. Мужчина может находиться в Курске.
- Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить в полицию.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама