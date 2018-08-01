В Курской области разыскивают мужчину, похитившего деньги

Жительница Курчатова стала жертвой нового знакомого, которого она неосмотрительно пригласила к себе в гости.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России Курской области, потерпевшая познакомилась в интернете с 33-летним мужчиной. Они встретились, отправились в гости к девушке.

- После распития спиртных напитков гость стал требовать у хозяйки все имеющиеся у неё деньги, но узнав, что у неё нет наличных, отобрал банковскую карту и силой узнал пароль, - поясняют в пресс-службе региональной полиции.

Через некоторое время злоумышленник снял с карты все деньги.

Сообщается, что грабителя зовут Анатолий Михайлов. Его сейчас усиленно разыскивают стражи порядка. Мужчина может находиться в Курске.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить в полицию.