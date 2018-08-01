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Завтра «Авангард» принимает волгоградский «Ротор»

Сегодня, 10:37
Завтра «Авангард» принимает волгоградский «Ротор»
В среду, 8 августа, в Курске состоится матч 5-го тура Футбольной национальной премьер-лиги (ФНЛ). «Авангард» на своем поле играет с волгоградским «Ротором». Начало встречи на стадионе «Трудовые резервы» в 18.30.

В прошлом сезоне куряне и волгоградцы дважды разошлись миром — 0:0 и 1:1. В сегодняшней турнирной ситуации обеим командам нужна победа.
«Ротор» не самый удобный соперник для нашего клуба — именно он когда-то нанес курянам самое крупное поражение в истории (1:12).
Билеты на матч «Авангард» — «Ротор» начнут продавать в кассах стадиона сегодня, 7 августа, с 17.00 до 19.30 и в день матча, 8 августа, с 15.30.

 

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