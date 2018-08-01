В Курской области мужчина лишился телефона, отдыхая на пляже
Сегодня, 09:24
На одном из общественных пляжей Курской области произошла кража. В Суджанском районе у местного жителя, пока он купался в реке, пропал мобильный телефон, к которому подключена услуга «Мобильный банк». С его банковской карты тут же исчезли деньги. Полицейские довольно быстро нашли вора. Им оказался нигде не работающий житель Суджанского района. Мужчина признался, что, завладев телефоном, воспользовался приложением «Мобильный банк», которое открывалось без требования пароля, и перевёл на свой счёт и счета своих знакомых все имевшиеся у потерпевшего деньги. Преступник уже дал признательные показания.