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В Курске очередной подросток-мотоциклист попал в ДТП

Сегодня, 10:47
В Курске очередной подросток-мотоциклист попал в ДТП
В Курске ещё один юный мотоциклист попал в ДТП. Как рассказали в управлении ГИБДД по Курску, авария произошла во вторник, 7 августа в 22.30. 17-летний подросток на мотоцикле «Ирбис» двигался со стороны аэропорта в сторону улицы Вишнёвая. Напротив дома № 54 по улице Аэропортовская парень не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. В результате травмы получила пассажирка мотоцикла – 14-летняя школьница. Её доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обращаются к родителям, ведь именно на них лежит ответственность за такие ДТП: не допускайте своих несовершеннолетних детей, не имеющих права управления транспортными средствами, за руль! Дети еще не имеют должных навыков вождения и не знают ПДД.

 

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