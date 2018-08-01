Роспотребнадзор оштрафовал курских продавцов рыбы

Региональный Роспотребнадзор в этом году назначил штрафов на 55000 рублей и снял с реализации 47 партий рыбной продукции. К административной ответственности привлечено 15 ответственных лиц. Таковы результаты проверки магазинов, торгующих рыбой и морепродуктами. Ведомство проверило 112 торговых точек в Курской области. На соответствие требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям исследовано 292 пробы рыбы и морепродуктов. Из них не соответствовали установленным нормативам 25 проб, в том числе по содержанию глазури — 19 проб, по микробиологическим показателям — 6 проб. В некоторых магазинах был нарушен температурный режим хранения рыбы. Также курянам продавали рыбу с истёкшим сроком годности и без сопроводительных документов.