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Роспотребнадзор оштрафовал курских продавцов рыбы

Сегодня, 11:30
Роспотребнадзор оштрафовал курских продавцов рыбы
Региональный Роспотребнадзор в этом году назначил штрафов на 55000 рублей и снял с реализации 47 партий рыбной продукции.  К административной ответственности привлечено 15 ответственных лиц. Таковы результаты проверки магазинов, торгующих рыбой и морепродуктами. Ведомство проверило 112 торговых точек в Курской области. На соответствие требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям исследовано 292 пробы рыбы и морепродуктов. Из них не соответствовали установленным нормативам 25 проб, в том числе по содержанию глазури — 19 проб, по микробиологическим показателям — 6 проб. В некоторых магазинах был нарушен температурный режим хранения рыбы. Также курянам продавали рыбу с истёкшим сроком годности и без сопроводительных документов.

 

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