Курянин отдал мошенникам 22 тысячи рублей, чтобы "спасти" сына

Жителю Курска позвонил неизвестный и сообщил, что его 19-летний сын совершил преступление.

Чтобы помочь сыну уйти ответственности, курянину предложили дать взятку, перечислив деньги на указанный счет. Несмотря на то, что у взволнованного отца было достаточно времени для того, чтобы позвонить сыну и проверить информацию, он такой возможностью не воспользовался.

— Курянин занял деньги, пошел в кассу мобильной связи и перечислил преступникам 22 тысячи рублей, — сообщают в УМВД региона.

И только расставшись с деньгами, мужчина позвонил сыну. Оказалось, что юноша гулял с друзьями и ни в какую криминальную ситуацию не попадал.

Осознав, что стал жертвой мошенника, курянин обратился в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.