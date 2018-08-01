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Курянин отдал мошенникам 22 тысячи рублей, чтобы "спасти" сына

Вчера, 17:33
Курянин отдал мошенникам 22 тысячи рублей, чтобы
Жителю Курска позвонил неизвестный и сообщил, что его 19-летний сын совершил преступление.
Чтобы помочь сыну уйти ответственности, курянину предложили дать взятку, перечислив деньги на указанный счет. Несмотря на то, что у взволнованного отца было достаточно времени для того, чтобы позвонить сыну и проверить информацию, он такой возможностью не воспользовался.
— Курянин занял деньги, пошел в кассу мобильной связи и перечислил преступникам 22 тысячи рублей, — сообщают в УМВД региона.
И только расставшись с деньгами, мужчина позвонил сыну. Оказалось, что юноша гулял с друзьями и ни в какую криминальную ситуацию не попадал.
Осознав, что стал жертвой мошенника, курянин обратился в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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