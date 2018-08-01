В Курской области введут режим «Повышенная готовность»

Накануне в Курске состоялось заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. Известно, что 23 августа, на празднование 75-й годовщины Победы в Курской битве запланированы масштабные торжества. В областном центре пройдет военный парад, будут задействованы боевая техника и авиация. Поэтому к вопросу безопасности в это время подошли со всей серьёзностью. Следить за порядком будут сотрудники правоохранительных органов и ЧОПов.

- С 22 по 24 августа на территории региона будет введен режим «Повышенная готовность». В эти дни будет усилена работа оперативных служб и аварийных бригад, развернуты специальные штабы, - заявил заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.