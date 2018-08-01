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Марафонцы из Курска завоевали четыре медали в Санкт-Петербурге

Сегодня, 10:00
Марафонцы из Курска завоевали четыре медали в Санкт-Петербурге
Более 3000 лучших спортсменов всех возрастов из почти 20 стран ближнего и дальнего зарубежья съехались накануне в Санкт-Петербург, где проходил международный марафон. В соревнованиях участвовали 9 курских марафонцев, которые в упорной борьбе сумели завоевать в северной столице 4 медали. В возрастной группе юниоров и юниорок до 23 лет куряне сумели завоевать на марафонской дистанции 3 награды – первое и третье места достались Анне Карасюк и Елене Зекуновой соответственно, также среди юниоров до 23 лет серебряную медаль завоевал курянин Илья Коротков. В забеге женщин от 60 до 64 лет отличилась курская легкоатлетка Ирина Плетнева, которая в конкурентной борьбе преодолела марафонскую дистанцию первой и завоевала золотую медаль в своей возрастной группе.

 

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