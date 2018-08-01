В Курске из-за репетиции парада перекроют движение

В Курске продолжают подготовку к празднованию 75-летия Победы в Курской битве. В связи с этим, в городе два дня будет перекрыто движение автомобильного транспорта. Как рассказали в региональном ГИБДД, 12 августа с 11.00 до 14.00 часов будет закрыто движение по улице Ленина от улицы Почтовой до Красной площади и от улицы Марата до Урицкого. Также будет запрещена парковка транспорта по улицам Золотая, Садовая в зоне действия знаков дорожного движения «Остановка запрещена».

Движение автобусов со стороны Сеймского округа и Северо-Западного микрорайона будет организовано по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина; со стороны Железнодорожного округа и Триумфальной арки по улицам Ленина, Золотая, Радищева со всеми остановками. 15 августа для проведения тренировок пеших парадных расчётов и механизированной колонны будет закрыто движение автомобильного транспорта: с 14.00 до 21.00 часа по улице Карла Маркса от поворота на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (автодорога М-2). С 16.00 до 20.00 часов будет перекрыто движение транспорта по проспекту Победы от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро». Пассажирский транспорт будет двигаться из центра города в сторону посёлка Северный и обратно через улицы Светлую и Фестивальную. Водители легкового автотранспорта смогут проехать по улицам Дубровинского, Гудкова, Фестивальной. Будет ограничен въезд со стороны поста ГИБДД от автодороги М-2 в направлении Триумфальной арки. Также возможны временные ограничения движения транспорта в центральной части города. Движение автобусов на маршрутах №13, 44, 292 будет организовано до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса. Движение троллейбусов по маршрутам №1 и 8 будет приостановлено. Перевозка пассажиров в д. Косиново и д. Татаренково будет организовано по маршрутам 18, 72 через ул. Кавказскую, 50 лет Октября, автодорогу М-2.



