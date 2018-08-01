Курян приглашают полюбоваться звездопадом

В предстоящие выходные россияне смогут наблюдать яркий звездопад – метеорный поток Персеиды. Метеорный поток будет несколько ночей, но в выходные станет особенно ярким с максимальной концентрацией. Лучше всего поток будет видно в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, - говорят специалисты. По прогнозам Международной метеорной организации, в пиковую ночь (с 12 на 13 августа) ожидается до 100 метеоров в час. Звездочёты отмечают, что завтра состоится новолуние, на небе не будет заметно луны. Соответственно, её свет не помешает смотреть на звёзды. Для наблюдения редкого астрономического явления необходимо выбраться за город или найти укромное место в городе, где будет достаточно темно. Наслаждаться звездопадом может помешать только облачность. Курян приглашают понаблюдать за ночным небом в телескопы. Завтра всех желающих будут ждать в 8 вечера на проспекте Плевицкой, д.37. Время отправления – 20.30. Подробности в группе «Астрономия в Курске» в соцсети ВКонтакте.