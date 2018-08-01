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На одном из самых аварийных перекрестков Курска установили ограждения

Сегодня, 07:30
На одном из самых аварийных перекрестков Курска установили ограждения
В Курске на перекрёстке улиц Сумская и Заводская, где довольно часто происходят ДТП, установили ограждения. Перекрёсток представлял опасность из-за пешеходов, не всегда следующих правилам дорожного движения. Напомним, три года назад на этом месте погибла беременная студентка Колледжа культуры. Её подруга получила травмы. Девушки переходили дорогу по зебре на зелёный свет светофора. Виновником аварии стал 52-летний водитель ВАЗа 15 модели. Мужчина пытался скрыться с места другого ДТП, в котором зацепил машину. В феврале прошлого года его приговори к 3 годам и 3 месяцам колонии-поселения, а также лишили прав на 2 года. Кроме того, виновника аварии обязали выплатить 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить имущественный ущерб более 260 000 рублей.

 

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