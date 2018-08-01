Курская область готова к отопительному сезону на 80%

Курская область готова к предстоящему отопительному сезону на 80%. Оставшиеся работы завершат до 20 сентября, – сообщил заместитель губернатора Александр Демин на заседании областного штаба по подготовке ЖКХ к зиме. Всего на эти цели местные власти потратят более миллиарда рублей. Большинство районов области укладываются в сроки по подготовке к отопительному сезону. Продолжается обследование теплосетей. Во время летних испытаний выявлено более 330 порывов. Почти половина устранена. К некоторым управляющим компаниям Курска есть вопросы по промывке и опрессовке систем отопления в домах. Это «Жилсервис», «Созвездие», «Альпари» и «Курский двор». За ненадлежащую подготовку жилого фонда к зиме грозят штрафы – от 250 тысяч рублей. Если такие компании получат два предписания – лишатся лицензии. А дома на конкурсной основе передадут другим коммунальным организациям. Прецеденты в этом году уже были, – отметили в региональной жилинспекции. Проверки готовности жилого фонда начнутся с 15 сентября.