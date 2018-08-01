В Курске два наркодилера под видом рыбаков делали закладки у водоемов

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность двоих молодых людей, которые занимались сбытом наркотиков. Наркодилерами оказались жители Курска 19 и 20 лет. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД, молодые люди распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки. В целях конспирации куряне использовали рыболовные снасти. Под видом любителей рыбной ловли они делали закладки вдоль водоемов. На съемной квартире у подозреваемых изъяли более 200 граммов синтетических наркотиков. Также полиция изъяла весы и упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.



