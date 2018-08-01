Танк Т-34 возглавит колонну техники на параде в честь 75-летия Победы на Курской дуге

Легендарный танк Т-34 возглавит механизированную колонну на военном параде в честь 75-летия Победы советских войск на Курской дуге. Он проедет по главным улицам города своим ходом. Всего же в колонне пройдет 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Западного военного округа и войск Курского гарнизона. Зрители, пришедшие на проспект Победы 23 августа, увидят танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО Бмп-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», единственные в ЗВО самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2.О», «Мурманск», Красуха 4-С», машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3. Замкнет парад прохождение тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Всего в параде примет участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЗВО и силовых структур Курского территориального гарнизона, а также около 20 единиц военной техники пролетят в небе над Курском. Жители и гости Курской области увидят пролет истребителей Миг-29СМТ, истребителей поколения 4+ Су-30 СМ, бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей Миг-31, а также самолетов транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Предварительная подготовка техники к участию в военном параде завершена. До проведения парада пройдут тренировки 15, 17 августа с 17.00 по 19.00, а 21 августа состоится генеральная репетиция.



