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В Касторенском районе поймали похитителей тонны пшеницы

Вчера, 14:10
В Касторенском районе поймали похитителей тонны пшеницы
В Касторенском районе сотрудники ДПС задержали подозреваемых в краже зерна. Инспекторы остановили автомобиль ВАЗ, который, заметив полицейский патруль, стал совершать странные маневры. В салоне находилось более полтонны зерна, о его происхождении ни водитель, ни пассажир не смогли рассказать. Выяснилось, что пшеницу они украли меньше часа назад. Мужчина выгрузил зерно на поле из бункера стоявшего комбайна. К нему на помощь приехал знакомый. Еще полтонны пшеницы спрятали на поле, подельники планировали совершить второй рейс. Упакованные мешки изъяли. После следствия больше тонны зерна вернут владельцу. По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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