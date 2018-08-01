Во время «Вахты памяти» найдены останки 33 солдат и мирных жителей

В Курской области продолжается «Вахта памяти». Последние две недели работы велись в Поныровском и Солнцевском районах. За это время были найдены останки 18 мирных жителей, расстрелянных оккупантами в селе Чермошное Солнцевского района, и 5 красноармейцев около памятника артиллеристам в Поныровском районе. Поисковикам удалось также найти 9 солдат в Первомайском сельсовете Поныровского района и одного солдата в селе Пузачи Мантуровского района. 21 августа в селе Зуевка Солнцевского района состоится перезахоронение найденных останков 18 человек.



