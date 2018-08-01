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Во время «Вахты памяти» найдены останки 33 солдат и мирных жителей

Сегодня, 08:16
Во время «Вахты памяти» найдены останки 33 солдат и мирных жителей
В Курской области продолжается «Вахта памяти». Последние две недели работы велись в Поныровском и Солнцевском районах. За это время были найдены останки 18 мирных жителей, расстрелянных оккупантами в селе Чермошное Солнцевского района, и 5 красноармейцев около памятника артиллеристам в Поныровском районе. Поисковикам удалось также найти 9 солдат в Первомайском сельсовете Поныровского района и одного солдата в селе Пузачи Мантуровского района. 21 августа в селе Зуевка Солнцевского района состоится перезахоронение найденных останков 18 человек.

 

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