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За 2 недели работы наркодилером жителю Курчатова грозит 15 лет тюрьмы

Вчера, 15:11
За 2 недели работы наркодилером жителю Курчатова грозит 15 лет тюрьмы
На стационарном посту при въезде в Курчатов полицейские задержали 45-летнего местного жителя, он в арендованном автомобиле перевозил наркотики. При досмотре у мужчины обнаружили пакет с синтетическими наркотиками весом около ста граммов. Как сообщили в пресс-службе УМВД, оптовую партию запрещенных веществ мужчина приобрел через Интернет, забрав крупную закладку в Воронежской области. В дальнейшем мелкими порциями планировал сбыть в Курчатовском районе. Проработать распространителем ему удалось не больше двух недель. Возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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