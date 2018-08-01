За 2 недели работы наркодилером жителю Курчатова грозит 15 лет тюрьмы

На стационарном посту при въезде в Курчатов полицейские задержали 45-летнего местного жителя, он в арендованном автомобиле перевозил наркотики. При досмотре у мужчины обнаружили пакет с синтетическими наркотиками весом около ста граммов. Как сообщили в пресс-службе УМВД, оптовую партию запрещенных веществ мужчина приобрел через Интернет, забрав крупную закладку в Воронежской области. В дальнейшем мелкими порциями планировал сбыть в Курчатовском районе. Проработать распространителем ему удалось не больше двух недель. Возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



