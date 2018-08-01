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Курские наноспутники успешно выведены на орбиту

Сегодня, 10:43
Курские наноспутники успешно выведены на орбиту
Накануне вечером космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос. Одной из задач стал запуск курских наноспутников «Танюша», созданных молодыми учеными и студентами Юго-Западного госуниверситета. Планировалось, что Артемьев и Прокопьев проработают за бортом МКС чуть более шести часов. В итоге космонавты находились в открытом космосе 7 часов 46 минут. «Танюша-ЮЗГУ-3» и «Танюша-ЮЗГУ-4» запущены в рамках эксперимента «Радиоскаф». Теперь группировка аппаратов на орбите вырастет до четырех. Напомним, первую и вторую «Танюши» отправили на орбиту Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос в августе 2017 года. Теперь летательные аппараты должны собраться в интеллектуальную группировку. Спутники могут обмениваться данными между собой.

 

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