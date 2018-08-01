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В Хомутовском районе в опрокинувшейся машине погиб 30-летний водитель

Сегодня, 10:51
В Хомутовском районе в опрокинувшейся машине погиб 30-летний водитель
Накануне вечером в Хомутовском районе зафиксировали ДТП, в котором погиб человек. Смертельная авария произошла около 22 асов на выезде из районного центра в сторону трассы «Тросна - Калиновка». По информации Госавтоинспекции, 30-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

 

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