В Хомутовском районе в опрокинувшейся машине погиб 30-летний водитель

Накануне вечером в Хомутовском районе зафиксировали ДТП, в котором погиб человек. Смертельная авария произошла около 22 асов на выезде из районного центра в сторону трассы «Тросна - Калиновка». По информации Госавтоинспекции, 30-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.



