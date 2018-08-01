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У жительницы Железногорска изъяли полкилограмма наркотиков

Сегодня, 14:37
У жительницы Железногорска изъяли полкилограмма наркотиков
В Железногорске полицейские задержали 21-летнюю закладчицу наркотиков. По словам девушки, работу она нашла в Интернете. Курянке предложили создавать тайники-закладки в Железногорске и Курске. Соли и спайсы злоумышленница фасовала в арендованной квартире и раскладывала по указанным адресам. Сбытом наркотиков занималась около двух месяцев, но, несмотря на осторожность, в поле зрения оперативников попала в первые недели преступной деятельности. После задержания девушка дала признательные показания, на ее съемной квартире нашли более 400 граммов синтетических наркотиков. Также изъяли все сделанные ранее закладки. Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

 

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