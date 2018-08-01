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Курянин за попытку дать взятку заплатит крупный штраф

Сегодня, 18:29
Курянин за попытку дать взятку заплатит крупный штраф
Житель Курска, пытавшийся дать взятку начальнику районного отдела ГИБДД, оштрафован на крупную сумму. Инцидент произошел весной в Золотухинском районе. Мужчину, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники Госавтоинспекции. Водитель попытался откупиться, явился к начальнику отдела, положил под документы на рабочем столе 30 тысяч рублей. За вознаграждение он хотел добиться уничтожения  административного протокола. Однако попытка дать взятку обернулась уголовным делом. Суд приговорил курянина к штрафу в 120 тысяч рублей – сообщили в прокуратуре.

 

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