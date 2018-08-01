Курчатовский пенсионер благоустроил братскую могилу

Благодаря неравнодушному и инициативному жителю села Иванино Курчатовского района Владимиру Затолокину к благоустройству братской могилы подключились местные власти, представители предприятий и организаций, предприниматели. Одни предоставляли материалы, другие – транспорт, материалы и рабочие руки. Как рассказал пенсионер, в январе 1943 года на окраине Красного Хутора немцы расстреляли четырех советских солдат. Считают, что они были разведчиками. Похоронили всех четверых в братской могиле. Теперь там установлен мраморный памятник, вокруг уложена плитка. Торжественное открытие в Красном хуторе состоится 22 августа.



