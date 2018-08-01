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Курянин разъезжал по Москве на машине "Охотников за привидениями"

Вчера, 12:19
Курянин разъезжал по Москве на машине
На одной из московских улиц заметили автомобиль «Москвич» с надписью «Охотники за привидениями» и номером телефона. Выяснилось, что эту же машину ранее видели и в других городах. Ее владельцем оказался житель Курской области Александр Емельянов. По его словам, он сделал транспортное средство из того, что нашел в гараже. Мужчина рассказал, что люди на дороге хмурые и агрессивные. Но когда видят такой автомобиль, начинают улыбаться. По словам Емельянова, свой номер телефона он разместил на кузове «ради шутки», однако ему постоянно звонят с просьбами по отлову привидений.

 

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