У курянина в огороде нашли плантацию конопли

Полицейские изъяли более 180 кустов конопли, которые курянин вырастил на приусадебном участке. Растения были скрыты от посторонних глаз высокими насаждениями по всему периметру. Полицейским задержанный сообщил, что урожай предназначался для личного потребления на зиму. В УМВД отметили, что в момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, но пройти исследование отказался, за что его привлекли к административной ответственности. Решение о его привлечении к уголовной ответственности вынесут после проверки по факту выращивания наркосодержащих культур. Изъятые растения после разбирательств уничтожат.



