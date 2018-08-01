Марафон «Мир детства» поможет собрать к учебному году 750 юных курян

На заседании благотворительного марафона рассмотрели порядка 280 заявлений, их основная часть касалась подготовки детей из малообеспеченных и многодетных семей к учебному году. Деньги нужны на приобретение формы, обуви, канцелярских принадлежностей. По словам председателя оргкомитета марафона Валентины Михайловой, накануне 1 сентября стараются помочь всем нуждающимся. 250 школьников уже получили помощь, еще 500 получат ее в самое ближайшее время. Кроме того, на заседании принимали решения о направлении средств на лечение тяжелобольных детей, а также семьям, пострадавшим при пожарах. В этом году «Мир детства» собрал 15 миллионов 800 тысяч рублей.