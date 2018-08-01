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Марафон «Мир детства» поможет собрать к учебному году 750 юных курян

Сегодня, 08:13
Марафон «Мир детства» поможет собрать к учебному году 750 юных курян
На заседании благотворительного марафона рассмотрели порядка 280 заявлений, их основная часть  касалась подготовки детей из малообеспеченных и многодетных семей к учебному году. Деньги нужны на приобретение формы, обуви, канцелярских принадлежностей. По словам председателя оргкомитета марафона Валентины Михайловой, накануне 1 сентября стараются помочь всем нуждающимся. 250 школьников уже получили помощь, еще 500 получат ее в самое ближайшее время. Кроме того,  на заседании принимали решения о направлении средств на лечение тяжелобольных детей, а также семьям, пострадавшим при пожарах. В этом году «Мир детства» собрал 15 миллионов 800 тысяч рублей. 

 

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