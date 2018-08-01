После гибели рабочего на курском сельхозпредприятии завели уголовное дело

В Беловском районе следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Инцидент произошел в конце июля на одном из курских сельхозпредприятий. Ранее мы рассказывали об этом происшествии. Во время разгрузочных работ заклинило борт кузова. Открывать его пошёл 27-летний водитель грузовика. Многотонный поток зерна сбил его с ног, мужчина упал в приемный бункер зерносушилки, не смог выбраться и погиб. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также должностные лица, которые допустили нарушения правил охраны труда и не обеспечили безопасность работников.