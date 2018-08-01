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В Курске похитителями меда оказались местные подростки

Сегодня, 17:38
В Курске похитителями меда оказались местные подростки
Двое подростков  14 и 15 лет подозреваются в краже 25 кг меда.
Сладость пропала из павильона на одном из рынков Курска. Владелец торговой точки сообщил о краже в полицию.
С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что злоумышленники проникли в помещение, сорвав навесные замки. Оказалось, что к краже причастны двое местных подростков. Краденый мед ребята несколько раз переносили в укромное место, а затем подали знакомым. Некоторую часть похищенного удалось изъять и вернуть владельцу.
— Ущерб от действий подростков составил почти 20 тысяч рублей, — сообщают в областном УМВД. В ведомстве также отметили, что один из ребят уже был поставлен на учет в отдел по делам несовершеннолетних, второго ожидает постановка на профилактический учет. Сейчас в отношении подростков возбуждено уголовное дело.

 

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