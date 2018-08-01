Фермеры на Кубани остались без урожая после рейдерского захвата
Краснодар, 28 августа. Ренат Хасанов, фермер из Динского района Краснодарского края, стал жертвой рейдеров. Он лишился урожая подсолнечника, за который мог выручить порядка двух миллионов рублей.
Аграрий уверен, что инициатором незаконных действий в отношении него стало крупное донское сельскохозяйственное предприятие – концерн «Покровский».
Компания уже неоднократно оказывалась в центре скандальных историй о захвате земель, ферм и заводов на юге России. Сегодня она имеет интересы в Динском районе Кубани. Точнее видит собственную выгоду в поддержке СПК «Колос», который уже более пяти лет противостоит ОАО «Воронцовское».
- Именно поэтому нам, фермерам, поддерживающим «Воронцовское» приходится непросто. «Покровский» не столько стремится отобрать у нас урожай, сколько показать свое влияние, - говорит Ренат Хасанов.
Каким станет итог аграрной войны между «Покровским» и «Воронцовским» пока неизвестно. Также остается только догадываться, сколько еще простых фермеров станут жертвами агрессивных агробизнесменов, пишет ФедералПресс.
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