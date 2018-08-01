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    На Сеймском рынке изъяли украинскую колбасу

    Сегодня, 16:14
    На Сеймском рынке изъяли украинскую колбасу
    Сотрудники Россельхознадзора на Сеймском рынке Курска установили факт реализации украинской колбасы, запрещённой к ввозу в Россию. Страна происхождения продукции была указана на заводской упаковке. Ветеринарных сопроводительных документов у продавец представить не смогла. В соответствии с действующим законодательством запрещённую к ввозу продукцию изъяли и поместили на ответственное хранение до принятия решения об утилизации. От колбасных изделий отобрали пробы для исключения африканской чумы свиней. В отношении продавца составили административный протокол.
      

     

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