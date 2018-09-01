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    В Курске будут перекрывать 5 улиц

    Вчера, 17:38
    В Курске будут перекрывать 5 улиц
    В Курске из-за ремонта газопровода будут перекрывать 5 улиц. График проведения работ обнародовала администрация города.  Завтра, 4 сентября, с 9 утра до 8 вечера будет закрыто движение транспорта в районе дома №153 по улице Ильича. 5 сентября с 9 до 20 часов перекроют улицу Бочаровская - работы развернутся у дома №36. 6 сентября весь день будут копать у дома №3 по улице Восточная. К домам №№ 12а и 69 по улице Чапаева рабочие, ремонтирующие газопровод, прибудут 7 сентября. В понедельник, 10 сентября, на весь день закроют движение между домами №№ 12 и 18 по улице 3-я Стрелецкая.

     

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